Christina Applegate weinte jeden Abend während Krebserkrankung

Einer Freundin, die ebenfalls in der Öffentlichkeit über ihre Krebserkrankung sprach, hatte sie nach ihrer eigenen Erfahrung dazu geraten, ehrlich zu sein. So bat sie sie, einen Social–Media–Beitrag zu löschen, in dem sie geschrieben hatte: «Wenn es jemanden gibt, der den Krebs besiegen kann, dann bin ich das». Applegate redete ihr ins Gewissen: «Nimm es sofort runter, denn irgendeine Mutter von jemandem ist gerade gestorben, und sie war auch ziemlich stark. Die Tochter von jemandem ist gerade gestorben, die Schwester von jemandem ist gerade gestorben, der Vater von jemandem ist gerade daran gestorben. Nimm es runter.» Stattdessen sollte die Freundin «bei jedem Schritt während deiner Chemo, deiner Bestrahlung und all dem Zeug ehrlich sein». Das würde den Menschen wirklich helfen, ist Applegate überzeugt.