Christina Applegates Memoiren sollen «echt» sein

Applegate wurde einem breiteren Publikum vor allem durch die Rolle der Kelly Bundy, der «Dumpfbacke», in der beliebten US–Sitcom «Eine schrecklich nette Familie» in den 80ern und 90ern bekannt. In all den Jahren konnte die Emmy–Preisträgerin den Kritikern aber zigfach zeigen, dass in ihr weit mehr steckt als nur das naive Blondchen. Vor den Kameras wurde es um Applegate wegen ihrer Erkrankung in den letzten Jahren jedoch sehr viel ruhiger, zuletzt war sie in der Serie «Dead to Me» zu sehen.