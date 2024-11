Christina Hänni offenbart schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern

Starkes Band zu ihrer Schwester

In einer Instagram–Fragerunde offenbarte sie das schlechte Verhältnis, als ein Fan wissen wollte, wie oft sie ihre Eltern sehe. «Ihr habt vermutlich bemerkt, dass ich das Thema hier meide. Das ist etwas, das mich sehr belastet und ich nicht weiter thematisieren möchte», gab sie einen Einblick in ihre Gefühlslage. «Ich hatte es mir selbst anders gewünscht, aber leider ist mein Verhältnis zu meinen Eltern nicht gut.» Das Thema will sie jedoch nicht weiter für die Öffentlichkeit vertiefen: «Ich hoffe, das reicht als Statement auch in Zukunft.»