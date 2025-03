Christina Hänni: Schwer enttäuscht nach «Let's Dance»-Aus

Ein schwerer Schlag für Hänni, die dieses Jahr ihr Comeback in der Tanzshow feierte, nachdem sie das letzte Mal 2023 auf dem Parkett von RTL gestanden hatte. Die Enttäuschung über ihr frühes Aus teilte sie auch auf Instagram mit. Zu einem Selfie schreibt sie am Samstag in ihrer Instagram–Story, sie sei traurig für ihren Partner, «dass seine Reise nicht länger war». Weiter schreibt sie, dass sie sich sehr auf ihre Familie freue. «Ich brauche die gerade», so Hänni und kündigte an: «Mehr werde ich zu unserem Ausscheiden nicht mehr sagen.» Abschliessend kündigt sie an, dass es «ab morgen» wieder Storys ausserhalb des «Let's Dance»–Kosmos von ihr mit ihren Liebsten geben werde.