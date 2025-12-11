Christina Onassis: Der Reichtum hat ihr Leben vergiftet

Ihr Vater war mittlerweile ein Jetset–König. Je grösser seine Schiffe wurden, desto weniger Zeit nahm sich Onassis für seine Kinder. Seine jahrelange Liebschaft mit der griechischen Operndiva Maria Callas (1923–1977) führte 1960 zur Scheidung von seiner Frau Athina, die als alkoholkrank und tablettensüchtig galt und nach der Ehe mit Onassis noch zweimal heiratete: 1961 den englischen Lord John Spencer–Churchill, 1971 den griechischen Reeder Stavros Niarchos, den Witwer ihrer Schwester Eugenia. 1974 nahm sie sich im Alter von 45 Jahren in Paris das Leben. Sie hinterliess ihrer Tochter mehrere hundert Millionen Dollar.