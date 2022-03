Christina Ricci kehrt zur «Addams Family» zurück

Jenna Ortega (19), bekannt aus «Scream 5», wird in der Serie die titelgebende Wednesday Addams spielen. Ricci könnte Thora Birch (40) in der Serie ersetzen. Birch ist aus persönlichen Gründen aus dem Projekt ausgestiegen. Sie sollte Wednesdays Wohnheim-Mutter in der abgelegenen und gruseligen Nevermore Academy spielen. Riccis Charakter soll «Deadline» zufolge ähnlich angelegt sein. Die 42-Jährige steht angeblich seit Wochen für die Serie vor der Kamera. Drehschluss soll noch im März sein.