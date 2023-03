Christina Ricci: Klage-Drohung wegen verweigerter Sex-Szene

«Ich werde mich nicht nackt zeigen»

Die jüngere Schauspieler-Generation, so Ricci in «The View», sei viel selbstbewusster als sie damals: «Es ist grossartig zu sehen, dass sie heutzutage nicht das durchmachen müssen, was ich durchgemacht habe. Sie können Nein sagen, sie können sagen, ich werde diese Sex-Szene nicht drehen, ich werde mich nicht nackt zeigen.»