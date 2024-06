Christina und Luca Hänni verkünden Geburt ihres Babys

Verliebt, verlobt, verheiratet – und nun Babyglück

Kennengelernt haben sich Christina und Luca Hänni 2020 in der 13. Staffel von «Let's Dance». Wenige Monate nach der RTL–Tanzshow gaben sie bekannt, in einer Beziehung zu sein. In der Schweizer Heimat des «Deutschland sucht den Superstar»–Siegers von 2012 kauften sich die beiden anschliessend ein Haus und zogen zusammen. 2023 folgte die Verlobung, im Sommer haben die beiden geheiratet. Kurz vor Weihnachten 2023 gab das Paar die Schwangerschaft bekannt.