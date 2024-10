Christine Boisson: Französische Schauspielerin stirbt mit 68 Jahren

Profilierte Darstellerin

Boisson wurde bereits als Teenagerin bekannt. In dem Erotikfilm «Emmanuelle» von Just Jaeckin (1940–2022) trat sie im Jahr 1974 als 17–Jährige auf. Ihre Figur, die Teenagerin Marie–Ange, lernt hier in Thailand Hauptfigur Emmanuelle (Sylvia Kristel, 1952–2012) kennen.