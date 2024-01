Christine Theiss und Ramin Abtin über neue «Biggest Loser»-Konkurrenz

Es wird wieder um ein leichteres und gesünderes Leben gekämpft: Die neue Staffel von «The Biggest Loser» feiert am Montag, 8. Januar (20:15 Uhr in Sat.1), TV–Premiere. In den zehn neuen Episoden wird Christine Theiss (43) erstmals von der Camp– zur Teamchefin und tritt gegen Trainer–Urgestein Ramin Abtin (51) an. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählen die beiden, wie sie mit der neuen Konkurrenzsituation umgehen und welche Änderungen in der neuen Staffel noch auf die Zuschauer warten. Zudem verraten die beiden ihre persönlichen Ziele für das neue Jahr und geben Tipps für Vorsätze in Sachen mehr Sport und gesunder Ernährung.