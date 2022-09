Christoph Maria Herbst: Darum hat er Altgriechisch «geliebt»

Darum geht es in «Lehrer kann jeder!»

Das Leben hat es in letzter Zeit nicht gut mit Mathematiker Richard Glossat (Herbst) gemeint: Seine Ehefrau Anke (Brigitte Zeh, 47) hat sich von ihm getrennt und seinen Job hat er ebenfalls verloren. Sein Herz hängt aber immer noch an seiner Familie, und als engagierter Vater mischt er sich intensiv in die Schulbelange von Tochter Isabell (Virginia Leithäuser, geb. 2003) ein. Da ergreift er die Gelegenheit, in der Schule seiner Frau als Quereinsteiger im Lehrfach Mathematik durchzustarten, um sich seiner Familie wieder zu nähern und Anke zurückzugewinnen.