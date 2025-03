Christoph Waltz verstärkt Cast von «Only Murders in the Building»

Oscar–Preisträger Christoph Waltz (68) ist der jüngste prominente Zuwachs der Hulu–Erfolgsserie «Only Murders in the Building». Wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet, wird der deutsch–österreichische Schauspieler in der kommenden fünften Staffel in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen sein.