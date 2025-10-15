Christopher Nolan würde Dwayne Johnson den Hauptdarsteller-Oscar geben

«Ich finde es herzzerreissend», sagte Nolan über Johnsons Darstellung des UFC–Kämpfers Mark Kerr (56). Dann legte er noch eine Schippe drauf: «Ich denke, es ist eine unglaubliche Performance. Man wird dieses Jahr keine bessere Leistung sehen – oder in den meisten anderen Jahren.» Ginge es nach Nolan, so würde bei den anstehenden Oscars Anfang 2026 also kein Weg an «The Rock» als bester Hauptdarsteller vorbei führen.