Christopher Nolans nächster Film: «Spider-Man» Tom Holland ist dabei

Christopher Nolans (54) nächster Film nach seinem Oscar–Abräumer «Oppenheimer» nimmt ganz langsam Gestalt an. Wie «Deadline» berichtet, soll Tom Holland (28) eine Rolle in dem noch unbetitelten Werk spielen. Der «Spider–Man»–Star wäre der zweite Schauspieler, der sich dem Projekt anschliesst. Wie Anfang Oktober bekannt wurde, hat sich Matt Damon (54) bereits verpflichtet. Der Superstar stand bereits in «Oppenheimer» und «Interstellar» für Christopher Nolan vor der Kamera. Für Tom Holland wäre es die erste Zusammenarbeit mit dem britischen Starregisseur.