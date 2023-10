Christopher Reeve: Sein Sohn ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten

Will Reeve zog die Blicke auf sich

Viele Blicke zog aber auch der «ABC News»–Journalist Will Reeve auf sich. Er erschien strahlend an der Hand seiner Freundin Amanda Dubin – und sah aus wie eine Kopie seines berühmten Vaters zu dessen besten Karrierezeiten. Christopher Reeve wurde durch seine vier «Superman»–Filme bekannt. 1995 brach er sich bei einem Reitunfall zwei Halswirbel und war seitdem querschnittsgelähmt. Damals war sein Sohn Will gerade einmal drei Jahre alt. Neun Jahre später verstarb der Schauspieler im Alter von nur 52 Jahren. Es sollte nicht der einzige schwere Verlust für den jungen Will bleiben: Während er mit elf Jahren seinen Vater beerdigen musste, starb nur 17 Monate später auch noch seine Mutter Dana mit 44 Jahren an Lungenkrebs. Somit wurde Will Reeve im Alter von 13 Jahren zur Vollwaise.