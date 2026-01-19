Christopher Reeves Sohn: Traumhochzeit in Miami

Will Reeve (33) ist unter der Haube. Der Sohn des verstorbenen «Superman»–Darstellers Christopher Reeve (1952–2004) und der Sängerin Dana Reeve (1961–2006) hat am Samstag, den 17. Januar, seine Verlobte Amanda Dubin (29) in Miami geheiratet, wie das «People»–Magazin berichtet.
Die Brautmutter Victoria Dubin teilte kurz vor der Zeremonie ihre Emotionen auf Instagram. «Die Braut ist gerade zu ihrem First Look aufgebrochen», schrieb sie demnach in den Stories. «Sie hat uns den Atem geraubt, und die Emotionen, die ihr Vater und ich empfinden, sind kaum zu beschreiben.»
ABC–Kollegin schwärmt von «magischer Nacht»
Unter den Hochzeitsgästen befanden sich zahlreiche prominente Kollegen des ABC–News–Korrespondenten. Robin Roberts postete am Tag nach der Feier ein Foto mit ihrer Ehefrau Amber Laign, Sam Champion, Lara Spencer und weiteren Gästen. «Eine magische Nacht, um ein magisches Paar zu feiern», schwärmte die Moderatorin in ihrer Instagram–Story.
Will und Amanda hatten ihre Verlobung am 10. November 2024 mit einem gemeinsamen Instagram–Post verkündet. Die romantischen Fotos zeigten den Antrag, der zwei Tage zuvor in New York City stattgefunden hatte. «Us», kommentierten die beiden schlicht – mit einem Herz–Emoji.
Ein Antrag mit raffinierter Täuschung
In der Talkshow «Live with Kelly and Mark» verriet Will später, wie er seine Zukünftige überrascht hatte. Er lockte Amanda unter einem Vorwand nach Manhattan: angeblich zu einem Charity–Event. «Sie meinte: ‹Das ist der dümmste Plan, den ich je gehört habe.› Und ich sagte: ‹Nein, nein, es ist alles gut›», erinnerte sich der Journalist lachend.
Als das Paar den Raum betrat, erwarteten Amanda Rosen, ein Cellist und ein Fotograf – aber kein Charity–Event. «Sie fing an, Videos zu machen, weil sie als Event–Planerin Inspiration sammeln wollte», erzählte Will. «Ich sagte: ‹Du musst jetzt dein Handy weglegen.› Da wusste sie, was passiert.» Die Familien warteten derweil im Obergeschoss einer Kunstgalerie auf die frohe Nachricht.
Doppeltes Event–Planer–Talent in der Familie
Pikantes Detail am Rande: Will heiratet in eine Familie von Hochzeitsexpertinnen. Sowohl Amanda als auch ihre Mutter Victoria sind professionelle Event–Planerinnen. Victoria Dubin leitet seit 25 Jahren ihre eigene Agentur, die als eine der gefragtesten Firmen für aussergewöhnliche Feiern gilt. «Das wird die einfachste Hochzeit, an der du je beteiligt sein wirst», scherzte Moderator Mark Consuelos. Wills trockene Antwort: «Ich hoffe, es ist die einzige Hochzeit, an der ich je beteiligt bin.»
Das Paar hatte seine Beziehung im April 2023 öffentlich gemacht – mit einem Selfie vor dem Eiffelturm in Paris. Seitdem zeigten sich Will und Amanda regelmässig auf ihren Social–Media–Kanälen. «Wenn ich persönlich sprechen darf: Es passiert, wenn man es am wenigsten erwartet. Und dann ist man so glücklich wie nie zuvor», sagte Will im Januar 2024 über die Liebe.