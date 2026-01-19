Christopher Reeves Sohn: Traumhochzeit in Miami

Das Paar hatte seine Beziehung im April 2023 öffentlich gemacht – mit einem Selfie vor dem Eiffelturm in Paris. Seitdem zeigten sich Will und Amanda regelmässig auf ihren Social–Media–Kanälen. «Wenn ich persönlich sprechen darf: Es passiert, wenn man es am wenigsten erwartet. Und dann ist man so glücklich wie nie zuvor», sagte Will im Januar 2024 über die Liebe.