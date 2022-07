Lady Gaga (36) hat am Sonntagabend (17. Juli) in Düsseldorf ihre «Chromatica Ball»-Tour begonnen. Dabei zeigte sich die Sängerin wie gewohnt in ausgefallenen Bühnenkostümen. Ein schwarzes Lack-Outfit stach besonders heraus. Die 36-Jährige performte in einem Body mit einigen Cut-outs; darüber trug sie ein aussergewöhnliches Lack-Geschirr mit extravaganten Schulteraufsätzen. Gaga kombinierte das Ganze mit zwei Lackhandschuhen - der eine kurz, der andere lang. Dazu wählte sie eine schwarze, weite Hose und auffälliges Make-up.