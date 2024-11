Chryssanthi Kavazi kündigt «GZSZ»-Comeback an

«Jetzt schon sehr gespannt»

«Ich vermisse mein GZSZ–Leben sehr – sowohl die Rolle Laura als auch meine Kollegen und das gesamte Team am Set», so Kavazi. «Diesmal möchte ich jedoch ein wenig mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, bevor ich im Sommer 2025 wieder dabei bin, um im Berliner GZSZ–Kiez erneut für Aufregung zu sorgen! Ich bin jetzt schon sehr auf die Drehbücher gespannt und auf das, was Laura wieder so alles anstellen wird.» Wann genau Kavazi zurück ans Set der Serie kehrt und wann die ersten Folgen ausgestrahlt werden, ist aber noch nicht bekannt.