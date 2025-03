Chryssanthi Kavazi: «Mein Haar-Mikropony war ein Fehler»

Hat sich auch Ihr persönlicher Style als Mama geändert?

Kavazi: Mein Haarstyle hat sich nicht geändert. Was Klamotten angeht, muss es mit einem kleinen Baby im Alltag auf jeden Fall bequem sein. Die hohen Schuhe werden momentan nicht so oft herausgeholt. Aber ich bin trotzdem immer gerne stylisch unterwegs, achte auf meine Looks und auch sehr darauf, dass auch meine Haare gut aussehen. Ein good hair day kann einfach alles und besonders als Mama ist es wichtig, sich selbst ein gutes Gefühl zu geben und das mache ich gerne dadurch.