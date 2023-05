Chuck Norris: Emotionale Grüsse an seine 102-jährige Mutter

Action-Legende Chuck Norris (83) dankt via Facebook zwei extrem wichtigen Frauen in seinem Leben. Der Schauspieler teilte eine Collage mit zwei Bildern, die ihn mit seiner Mutter Wilma (102) und seiner Frau Gena O'Kelley (60) zeigt. «Alles Gute zum Muttertag! An meine wunderbare Mama Wilma und meine liebe Frau Gena. Ich liebe euch mehr als Worte sagen könnten und danke Gott jeden Tag für euch beide», kommentierte er die Bilder.