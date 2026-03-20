Chuck Norris ist tot: Wegbegleiter zollen Actionstar Tribut

Jean–Claude Van Damme (65) drückte ebenfalls sein Bedauern aus und erinnerte an die tiefe Verbindung der beiden. «Wir kannten uns von Anfang an, und ich habe ihn als Mann immer bewundert», schrieb der Belgier. Bevor Van Damme selbst zum Weltstar wurde, arbeitete er in den 80er–Jahren als Sparringspartner für Chuck Norris und hatte unter dessen Schirmherrschaft einen seiner ersten kleinen Auftritte als Stuntman in dem Film «Missing in Action» (1984).