Chuck Norris trauert um seine Ex-Frau Dianne Holechek

Dianne Holechek (1941–2025), die Ex–Ehefrau von Chuck Norris (85), ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das gab der Action–Star in einem Social–Media–Beitrag bekannt. Norris teilte ein Schwarz–Weiss–Foto des ehemaligen Paares, auf dem sie zusammen mit ihren Söhnen Mike (63) und Eric Norris (60) posieren.
«Dianne war ein unglaublicher Mensch»
Er sei zutiefst traurig, mitteilen zu müssen, dass seine Ex–Frau Dianne verstorben sei, schreibt Chuck Norris zu dem Schnappschuss. «Nach 30 Jahren Ehe konnten wir einen Weg finden, enge Freunde zu bleiben, und diese Jahre der Freundschaft bedeuten mir die Welt», heisst es in dem Post weiter.
«Dianne war ein unglaublicher Mensch. Sie war freundlich, intelligent und hat das Leben in vollen Zügen genossen. Ihre Anwesenheit in meinem Leben wird niemals vergessen werden. Sie war auch eine liebevolle und hingebungsvolle Mutter für unsere Söhne Mike und Eric, die immer ihr grösster Stolz waren.»
Frühe Heirat
Chuck Norris, der in den 1970er Jahren zum Star wurde, und Dianne Holechek lernten sich bereits als Schüler kennen und heirateten in jungen Jahren. Ende der 1980er Jahre liessen sie sich nach drei Jahrzehnten Ehe scheiden. Ihr älterer Sohn Mike trat in die Fussstapfen von Chuck Norris und wurde Schauspieler und Stuntman in Hollywood. Sohn Eric hat zunächst im Motorsport Karriere gemacht, bevor er Stuntkoordinator wurde.
Mike Norris erklärte dem US–Promiportal «TMZ» über den Tod seiner Mutter, dass sie nach einem langen Kampf mit Demenz friedlich zu Hause in Texas gestorben sei. «Sie war die beste, die grossartigste Mutter. Wir hatten so viel Glück, sie zu haben», erklärte der 63–Jährige.
Chuck Norris ist insgesamt fünffacher Vater. Seine zweite Ehefrau, Gena O'Kelley (62), heiratete der US–amerikanische Kampfkünstler und Action–Schauspieler im Jahr 1998.