Chuck Norris trauert um seine Mutter

Seine «wunderbare» Mutter sei nun «mit Jesus nach Hause gegangen», so Norris und beschreibt sie als eine Frau mit unerschütterlichem Glauben und als einen Leuchtturm in seinem Leben. Und weiter: «Als wir aufwuchsen, erfüllte ihr Lachen unser Zuhause mit Freude, und ihre Umarmungen gaben uns ein Gefühl der Sicherheit, das wir für immer in Ehren halten werden. Sie hatte eine bemerkenswerte Art, jedem das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, und stellte die Bedürfnisse der anderen oft über ihre eigenen.»