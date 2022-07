Cindy aus Marzahn feiert mit eigener RTL-Show ihr Comeback

Bessin hatte sich Anfang des Jahrtausends ihr Alter Ego Cindy aus Marzahn ausgedacht und legte nach Auftritten im «Quatsch Comedy Club» eine steile Karriere hin. Ab 2009 und insgesamt vier Jahre lang führte sie bei RTL durch ihre Show «Cindy aus Marzahn & Die jungen Wilden». Danach stand die Kultfigur gar an der Seite von Markus Lanz (53) in «Wetten, dass..?». Der vielleicht erstaunlichste Meilenstein: 2014 trat sie am New Yorker Broadway mit dem Programm «Pink is bjutiful» auf.