Cindy Crawford erinnert sich an ihre «perfekte Hochzeit» vor 25 Jahren

Lange und glückliche Ehen gibt es auch in der Promi-Welt: Auf Instagram hat Model-Ikone Cindy Crawford (57) ihren 25. Hochzeitstag mit Ehemann Rande Gerber (61) in Form eines emotionalen Postings zelebriert. Die beiden gaben sich am 29. Mai 1998 das Jawort. «Heute vor 25 Jahren haben Rande und ich im Ocean Club auf den Bahamas geheiratet. Es war eine perfekte Hochzeit», schreibt Crawford zu einer Bilderreihe, die intime Momente dieses besonderen Tages zeigt. Festgehalten wurden die Aufnahmen damals von «Vogue»-Modefotograf Arthur Elgort (82).