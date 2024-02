Cindy Crawford: Niedliches Kinderfoto zum 58. Geburtstag

Auch Sohn Presley Gerber (24) gratulierte seiner Mutter via Instagram: «Mama. Danke. Danke für all die unglaubliche Unterstützung und die Liebe, die du mir gezeigt hast. Danke, dass du ein Vorbild bist», schreibt das Model zu einer Reihe an Fotos und Videos. «Du bist eine meiner grössten Inspirationen. Von Beziehungen bis zur Arbeit hast du mir so viel beigebracht. Ich bin jeden Tag dankbar für dich. Ich habe unendlich viel Liebe für dich. Alles Gute zum Geburtstag.»