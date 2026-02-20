Cindy Crawford wird 60: Der Superstar unter den Supermodels

«Sogar ich wache nicht auf und sehe wie Cindy Crawford aus»

Sie kommt einfach frisch und zeitlos rüber. Ist der natürliche Alterungsprozess vollkommen spurlos an ihr vorbei gegangen? Diesen Gerüchten ist sie bereits vor Jahren entgegengetreten. Auch sie fühle sich nicht immer schön: «Sogar ich wache nicht auf und sehe wie Cindy Crawford aus. Ich habe Tage, an denen ich mich einfach schrecklich fühle. Ich will nicht immer schön sein müssen. Ich will auch mal in meiner Jogginghose mit einem Pickel samt Pickelcreme auf der Nase gammelig aussehen. Die Erwartung, dass ich immer schön sein muss, ärgert mich!»