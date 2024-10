Cissy Houston: Mutter von Whitney Houston verstorben

Cissy Houston überlebte sowohl Tochter als auch ihre Enkelin

Cissy Houston überlebte ihre Tochter Whitney Houston um mehr als zehn Jahre: Die weltberühmte Sängerin und Schauspielerin starb 2012 im Alter von 48 Jahren in einem Hotel in Beverly Hills. Dort wurde sie tot in einer Badewanne aufgefunden. Als Todesursache wurde Ertrinken in Folge von chronischem Kokain–Missbrauchs und einer Herzerkrankung festgestellt. Nur rund drei Jahre später wurde Cissys Enkelin und Whitneys Tochter, Bobbi Kristina Brown, bewusstlos in einer Badewanne aufgefunden. Einige Monate später starb sie an den Folgen in einem Hospiz im Alter von nur 22 Jahren. Auch Bobbi Kristina hatte wie ihre Mutter Whitney massive Drogenprobleme.