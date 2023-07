Claire Danes: Ihr drittes Kind mit Hugh Dancy ist da

Claire Danes (44) hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht - und das stillschweigend. Die Babynews wurde nur öffentlich, weil die «Homeland»-Darstellerin am Montag mit einem Kinderwagen fotografiert wurde. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Hugh Dancy (48) fuhr sie das Baby in New York spazieren. Das Geschlecht des Kindes und wann es genau zur Welt gekommen ist, ist noch nicht bekannt.