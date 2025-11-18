Claire Danes schämte sich für Schwangerschaft mit 44 Jahren

Schauspielerin Claire Danes (46) hat sich geschämt, als sie im Alter von 44 Jahren noch einmal schwanger wurde. Das erzählte der Serienstar in einer am Montag erschienenen Folge des «Smartless»–Podcasts mit Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett.
«Grenzen ein wenig überschritten»
Mit ihrem Ehemann Hugh Dancy (50), den sie im Jahr 2009 heiratete, hat Danes die Söhne Cyrus (12) und Rowan (7) sowie eine 2023 geborene Tochter, deren Namen das Paar nicht öffentlich bekannt gegeben hat. «Ich war so alt, als das passierte. Ich war 44», sagte Danes und gab zu, dass sie «nicht gedacht hätte, dass es möglich sei», in diesem Alter noch schwanger zu werden. Sie und ihr Mann hätten auch gar nicht mehr geplant, ein weiteres Kind zu bekommen.
«Ich hatte das überhaupt nicht vorhergesehen. Und es war seltsam. Plötzlich fühlte ich mich irgendwie komisch beschämt», sagte sie. «Ich war unartig. Ich war beim Geschlechtsverkehr erwischt worden, nachdem ich es nicht mehr durfte. Nein, es war seltsam, und es war, als hätte ich eine Grenze erreicht, deren ich mir nicht ganz bewusst gewesen war – als ob ich die Grenzen ein wenig überschritten hätte.»
Glücklich über eine Tochter
Das Babygeschlecht sei dann eine weitere Überraschung gewesen. Da sie bereits zwei Jungen hatte, war sie überzeugt, wieder einen Sohn zu bekommen. «Ich hatte wirklich, wirklich Glück. Meine Frauenärztin meinte: ‹Sie wissen, dass Sie wieder einen Jungen bekommen.› Aber nein!», sagte sie und fügte hinzu, dass sie sich «sehr gefreut» hätte, noch einen Jungen zu bekommen, aber letztendlich sei sie «noch glücklicher» darüber, eine Tochter in der Familie zu haben. Mit Blick auf die Altersspanne ihrer Kinder erklärte sie: «Es ist verrückt. Ich meine, ich habe gleichzeitig einen Teenager und ein Kleinkind.»