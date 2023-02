Claire Foy: Für viele war die Queen auch ein «verstörendes Symbol»

So sei es wichtig, «sich in dem Kontext daran zu erinnern, dass all jenen Menschen, denen die Queen so etwas wie Beruhigung und Kontinuität vermittelte, eine sehr grosse Zahl von Menschen gegenüberstand, für die sie etwas ganz anderes darstellte: Für sie war die Queen ein verstörendes Symbol, eines, das sie aufbrachte.» In Bezug auf ihre eigene Gefühlswelt nach dem Tod der Queen sagt Foy: «Ich persönlich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt eine Lücke in meinem Leben entstanden ist.»