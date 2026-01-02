Claire Foy gesteht: Mama-Alltag bedeutet Chaos

Kritik an Hollywood

Doch nicht nur die Doppelbelastung macht Foy zu schaffen. Die Schauspielerin prangert auch den Umgang der Branche mit Frauen in ihren mittleren Jahren an. «Die Industrie hat ein Problem mit Frauen zwischen 45 und 60», sagt sie. «Sie wissen nicht wirklich, was sie mit ihnen anfangen sollen. Sie fragen sich: Wer bist du? Bist du eine Mutter? Oder schon eine Grossmutter?» Eine Beobachtung, die Foy nicht einfach hinnehmen will: «Ich habe immer gespürt, dass es meine Verantwortung ist, die Frauen zu spielen, die ich kenne und mag. Und wenn ich das kann, werde ich es tun.»