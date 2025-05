Clark Gable und mehr: Diese Filmstars dienten im Zweiten Weltkrieg

Mel Brooks

In Hollywood ist Mel Brooks vornehmlich dafür bekannt, die Welt mit Klamaukfilmen wie «Robin Hood – Helden in Strumpfhosen» oder «Spaceballs» zum Lachen zu bringen. Selbst lernte Brooks den Horror des Krieges kennen. 1944 und mit gerade einmal 17 Jahre wurde er kurz nach seinem Abschluss an der Highschool eingezogen. Ein paar Wochen später, Brooks war inzwischen volljährig, gehörte er der United States Army an. Wenig später fand er sich an der Front in Frankreich, später Belgien wieder und erlebte die Ardennenoffensive hautnah mit. Über die Schrecken des Krieges sagte Brooks einst: «Am Strassenrand sah man Leichen, in Matratzenbezüge gewickelt und in einem Graben gestapelt, und das waren Amerikaner, das könnte ich sein. Ich habe die ganze Zeit gesungen... Ich wollte nie daran denken.»