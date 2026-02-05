Claudia Obert verschlief Dschungel-Exit von Eva Benetatou

Eva Benetatou zeigte sich nach ihrem Auszug überrascht angesichts der Abwesenheit ihrer Begleitperson. Sie sei nicht vorgewarnt worden, dass Claudia nicht da war, sagte Benetatou im Exit–Interview. Zudem sei sie traurig gewesen, «weil ich mich total auf Claudia gefreut habe, sie in die Arme zu nehmen und von ihr empfangen zu werden, aufgebaut zu werden. Claudia hat immer einen lustigen Spruch drauf und ist da auch sehr einfühlsam», so Benetatou wörtlich.