Claudia Schiffer brachte ihren Mann dazu, Regisseur zu werden

Thriller «Argylle» startet am 2. Februar

In die «The One Show» war er gemeinsam mit Schauspieler John Cena (46) gekommen, um für «Argylle» zu werben. Der Film, der am 2. Februar in die Kinos kommt, ist hochkarätig besetzt. So sind zum Beispiel auch Henry Cavill (40), Samuel L. Jackson (75) und Dua Lipa (28) dabei. Es geht um die introvertierte Spionageromanautorin Elly Conway (Bryce Dallas Howard), die in die reale Welt der Spionage hineingezogen wird, als die Handlung ihrer Bücher den Aktivitäten eines finsteren Untergrundsyndikats zu nahe kommt.