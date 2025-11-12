Claudia Schiffer gratuliert Tochter: «Liebe dich so sehr, kleine Maus»

Claudia Schiffer teilt selten Privates

Claudia Schiffer, die in den 1990er Jahren zu einem der bekanntesten Models der Welt wurde, ist seit 2002 mit dem britischen Filmemacher Matthew Vaughn (54) verheiratet. Das Paar lebt in England und hat drei gemeinsame Kinder. Einblicke in ihr Familienleben gewährt Schiffer allerdings nur selten. Vor einigen Monaten hatte sie sich aber auch schon mit ihrer jüngsten Tochter Cosima auf Instagram gezeigt. Die 15–Jährige durfte damals mit ihrer berühmten Mutter ein Konzert von Popstar Sabrina Carpenter (26) in London besuchen, was Schiffer für ihre Follower festhielt.