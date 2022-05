Claudia Schiffer gratuliert Valentino zum 90. Geburtstag

Claudia Schiffer (51) hat in einem Instagram-Post den italienischen Stardesigner Valentino Garavani zu dessen 90. Geburtstag am 11. Mai geehrt. Zu einem Clip, der gemeinsame Fotos mit dem Modeschöpfer zeigt, schrieb sie: «Danke für die vielen Jahre an wertvollen Erinnerungen und der Freundschaft. Es ist immer eine Ehre, deine wunderschönen Designs zu tragen, egal ob auf dem Laufsteg oder zum Altar.» Der Designer hatte das Kleid zu Schiffers Hochzeit mit Matthew Vaughn (51) im Jahr 2002 entworfen. Die Robe ist auf einem Foto in dem kurzen Video zu sehen.