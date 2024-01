Claudia Schiffer posiert mit Katze im Rucksack auf dem roten Teppich

Chip im Arbeitseinsatz

Als das Model am Mittwoch vor dem Odeon–Kino am Londoner Leicester Square auf den roten Teppich ging, trug sie ihr geliebtes Haustier in einer Rucksack–Katzentrage mit Argylle–Muster. Hinter einer Plexiglaskuppel war Chip zu sehen. Während Claudia Schiffer fröhlich in die Kameras der Fotografen lächelte, ist einigen ihrer Fans das Lachen vergangen. «Die arme Katze», schreiben Follower ihres Instagram–Accounts. Oder auch: «Eine Katze ist kein Spielzeug.»