Claudia Schiffer: So feierte das Model seinen 55. Geburtstag

Claudia Schiffer hat gerade ihren 55. Geburtstag gefeiert. Zum Ehrentag gönnte sich das deutsche Supermodel eine entspannte Zeit am sonnigen Pool. In einem weissen Badeanzug mit tiefem Ausschnitt zeigte sie sich zudem sehr sexy.
«So ein Glück, einen glücklichen und gesunden Geburtstag zu haben»
Auf ihrem Instagram–Account gewährte Claudia Schiffer Einblicke in ihren besonderen Tag. Statt ausgelassener Party scheint es demnach eher relaxt zugegangen zu sein – offensichtlich ganz nach ihrem Geschmack. «55 heute, so ein Glück, einen glücklichen und gesunden Geburtstag zu haben!!», betonte die Jubilarin zu mehreren Schnappschüssen. Während Schiffer auf einer breiten Sonnenliege sitzt, sind im Hintergrund ein Pool, blauer Himmel und ein Blick über die Landschaft zu sehen. Offenbar verbrachte die nun 55–Jährige ihren Geburtstag in Griechenland, von wo sie bereits einen Tag zuvor sommerliche Fotos gepostet hatte.
Am Pool gab es nicht nur eine Backgammon–Partie, wie ein neben ihr liegendes Spielbrett verrät, sondern Claudia Schiffer zeigt, dass sie auch mit 55 Jahren noch mithalten kann: In einem weissen Badeanzug, der laut «People» 890 Dollar kostet und von Chloé stammt, offenbart sie jede Menge Haut und auch Geschäftssinn. Denn Schiffer präsentierte die Sommerkampagne 2025 der Luxusmarke. Zu dem tief ausgeschnittenen Badeanzug mit dünnen Trägern und Rüschen kombinierte sie am Pool lange goldene Halsketten und eine braune Sonnenbrille. Ihre langen Haare trug sie offen und leicht wellig.
Prominente Glückwünsche – und ein besonderer privater
Natürlich erhielt die einstige Muse von Designer Karl Lagerfeld auch zahlreiche Glückwünsche. Modelfreundin Christy Turlington (56) etwa hinterliess ein «Happy Birthday». Designerin Donatella Versace (70) postete in ihrer Instagram–Story ein Foto von Schiffer im Versace–Look und nannte sie eine «wahrhafte Ikone». Und auch Tochter Clementine (20) schickte besondere Glückwünsche. In ihrer Story schrieb sie zu einem Foto am See: «An die anmutigste Frau der Welt. Happy Birthday, Mama».
Kurz vor dem Griechenlandurlaub sorgte Claudia Schiffer im Fussballstadion für Aufsehen. Im Trikot des Premier–League–Klubs FC Brentford sass sie auf der Tribüne. Und das aus gutem Grund: Das Supermodel hat gemeinsam mit Ehemann Matthew Vaughn (54) Anteile bei dem englischen Erstligisten übernommen. Seit 2002 ist sie mit Filmemacher Vaughn verheiratet, das Paar hat drei gemeinsame Kinder und lebt in Grossbritannien.