Claudia Schiffer teilt seltenes Foto mit Tochter Clementine

Wird Clementine Vaughn auch Model?

Der «Vogue» verriet Claudia Schiffer im September, dass es die erste Fashionshow für Clementine ist. «Clemmy sieht sich zum ersten Mal eine Modenschau an, es ist einer ihrer ersten Kontakte mit der Modebranche und sie ist äusserst aufgeregt», so Schiffer. Ob die 18–Jährige wohl auch selbst bald über den Laufsteg schreitet? 2022 ergatterte die damals 17–Jährige immerhin bereits einen Modeljob an der Seite ihrer Mutter. Die beiden posierten für Fotos der Marke Réalisation Par.