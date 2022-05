Claudia Schiffer: Wie lebt das Supermodel heute?

Man kann über Claudia Schiffer (51) sagen und schreiben, was man will - mit dem Alter, oder besser: dem Altwerden, mag man sie einfach nicht in Verbindung bringen. Warum auch? Eine strahlend schöne Frau, die seit Jahrzehnten - wenn nicht zeitlose Jugendlichkeit - so doch den magischen Reiz von zeitloser eleganter Fraulichkeit souverän ausübt. So eine Frau hat mit einer so banalen Zwangsläufigkeit wie dem Altern wirklich nichts am Hut. Oder?