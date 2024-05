Clea-Lacy Juhn in der Klinik: Sorge um ihre ungeborenen Zwillinge

Für die Influencerin und ehemalige «Bachelor»–Kandidatin Clea–Lacy Juhn (33) ist der Mai kein leichter Monat. Anfang des Monats gab die werdende Zwillingsmama überraschend die Trennung von ihrem Ehemann bekannt, nun ist offenbar die Sorge um die ungeborenen Babys gross. In ihrer Instagram–Story teilte Juhn ihren Fans am Dienstag (28. Mai) mit, dass sie sich derzeit in einer Klinik befinde und ein Eingriff vorgenommen werden müsse.