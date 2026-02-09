Clelia Sarto: Die «Lindenstrasse» war ein echtes Zeitdokument

Sie spielen die italienische Fernsehmoderatorin Gloria Livore in einer Art «Aktenzeichen XY»–Sendung. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Sarto: Das war eine spannende Herausforderung. Ich habe recherchiert und eine vergleichbare Sendung gefunden – die wird allerdings von einem Mann moderiert. Ich komme selbst ja auch aus der Region, und wenn ich in Italien Fernsehen schaue, bin ich immer wieder erstaunt, wie laut und überdreht dort viele Sendungen sind. Da wird ständig geschrien – aber nicht, weil sich die Leute streiten, sondern weil einfach alles lauter ist. Normalerweise versuche ich beim Spielen eher weniger Gestik und Mimik einzusetzen – hier war das Gegenteil gefragt. Ich konnte richtig Gas geben, das hat Spass gemacht. Die Moderatorin sagt im Film auch: «Mein Publikum will grosse Emotionen» – und das trifft es ziemlich gut. Für Kostüm und Maske war es auch fabelhaft – da durften wir richtig dick auftragen. (lacht)