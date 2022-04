Clemens Schick (50) hat in dem Podcast «Und was machst du am Wochenende?» der «Zeit» über seine Kindheit unter Polizeischutz gesprochen. Sein Vater ermittelte damals als Staatsanwalt gegen die Rote Armee Fraktion (RAF), auch im Rahmen des Stammheim-Prozesses in den 1970er Jahren. «Wenn Prozesstage näherkamen, hat sich etwas verändert», erinnert sich der Schauspieler im Podcast. Seine Eltern hätten einmal gesagt: «Wir bekommen ganz dicke Scheiben und Knöpfe, mit denen man die Polizei ruft.» Seine Reaktion als Kind: «Das fand ich ganz toll.»