Cleverer PR-Gag: Snoop Dogg konsumiert weiter Marihuana

Vergangene Woche sorgte der Rapper und bekennende langjährige Marihuana–Konsument Snoop Dogg (52) für Aufsehen. In einem gewichtig klingenden Instagram–Post schrieb der Hip–Hop–Star am Donnerstag, dem 16. November: «Nach langen Überlegungen und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören. Bitte respektiert zu diesem Zeitpunkt meine Privatsphäre.» Viele Beobachter dachten angesichts des Social–Media–Beitrags des Rappers, dass dieser vorhabe, seinen Marihuana–Konsum aufzugeben. Doch dem ist nicht so.