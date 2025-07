Cliff Richard über Bühnenabschied: «Könnte nächstes Jahr tot sein»

Touren findet er «sehr anstrengend»

Wie der «Mirror» berichtet, sagte Richard einem neuseeländischen Radiosender: «Das Touren werde ich wahrscheinlich irgendwann aufgeben müssen. Es ist sehr anstrengend, und wenn man morgens aufwacht, weiss man nie, ob die Stimme noch da ist.» Im November wird er im Rahmen seiner «Can't Stop Me Now»–Tour in Australien und Neuseeland erwartet, bevor er für weitere Konzerte in seine Heimat zurückkehrt.