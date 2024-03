«Cliffhanger 2»: Sylvester Stallone dreht in den Dolomiten

Gedreht wird «Cliffhanger 2» auch in Bayern

Nun sollen die Dolomiten offiziell der Schauplatz von «Cliffhanger 2» sein, heisst es in dem «FAZ»–Bericht weiter. Ende des vergangenen Jahres hatte es bereits erste Details zur Fortsetzung des Films von 1993 gegeben. Der FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), der die Produktion mit zwei Millionen Euro fördert, hatte in einer Mitteilung verkündet, «Cliffhanger 2» mit Sylvester Stallone werde auch in Bayern gedreht, unter anderem in den Penzing Studios und der Münchner Innenstadt. Der Mitteilung zufolge soll «weit mehr als die Hälfte der Dreharbeiten» in Bayern stattfinden, die Produktion soll im Sommer 2024 beginnen.