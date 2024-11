«Cliffhanger»-Reboot: Erstes Foto zeigt Lily James in luftiger Höhe

Der Bergsteiger–Film «Cliffhanger – Nur die Starken überleben» mit Sylvester Stallone (78) gehört zu den absoluten Klassikern seines Genres. In den Dolomiten haben nun die Dreharbeiten zum «Cliffhanger»–Reboot mit Pierce Brosnan (71) und «Pam & Tommy»–Star Lily James (35) in den Hauptrollen begonnen. Hauptdarstellerin James teilte auf Instagram einige Bilder vom Dreh, die sie in luftigen Höhen zeigen.