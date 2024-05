Clint Eastwoods jüngste Tochter Morgan Eastwood wird Mutter

Im Juni 2023 veröffentlichte Morgan Eastwood, die als freiberufliche Schriftstellerin arbeitet und weniger in der Öffentlichkeit steht als ihr Bruder oder Vater, mehrere Pärchenbilder und gab damit die Verlobung des Paares bekannt. «Unglaublich glücklich», schrieb sie zu den Fotos, auf dem der Verlobungsring deutlich zu sehen ist. Im Oktober 2023 liess sie ihre Instagram–Community wissen, dass sie jetzt in New York leben.